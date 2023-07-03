Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье без нижнего белья

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail .

32-летняя поп-исполнительница посетила модный показ люксового бренда Alaia, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость вышла в свет в прозрачном кружевном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что на звезде надеты трусы на высокой посадке. В то же время она решила отказаться от бюстгальтера.