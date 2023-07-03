Семенович резко ответила Рогову на его нападки

Певица Анна Семенович резко ответила стилисту Александру Рогову на его нападки
Стилист Александр Рогов прокомментировал образ певицы Анны Семенович на XII Русской музыкальной премии RU.TV. Артистка, в свою очередь, не стала молчать и ответила на нападки модного эксперта в социальных сетях.
По словам Рогова, стилисты Семенович не смогли правильно расставить акценты, подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки:
"Анна Семенович — обладательница очень пышной груди, и я понимаю, что это ее фишка, но в этом случае мы получили некомплиментарный треугольник".
Исполнительница ответила, что одежда должна быть удобной и привлекательной только для того, кто ее носит:
"Бабушка мне говорила: "Придумал черт моду, а сам канул в воду". Мода — это то, что нравится человеку и в чем он чувствует себя комфортно. Все мои луки мне по душе. Нравятся ли они стилисту Рогову, честно говоря, вообще все равно. Каждый носит то, что хочет".
Семенович добавила, что навязывать свое мнение, а тем более кого-то обсуждать и осуждать, – совершенно неправильно.