Семенович резко ответила Рогову на его нападки

"Бабушка мне говорила: "Придумал черт моду, а сам канул в воду". Мода — это то, что нравится человеку и в чем он чувствует себя комфортно. Все мои луки мне по душе. Нравятся ли они стилисту Рогову, честно говоря, вообще все равно. Каждый носит то, что хочет".