«Семейного телпа и уюта»: Алсу страдает после развода с мужем

Недавно появились разговоры о том, что Алсу рассталась со своим супругом Яном Абрамовым, от которого воспитывает троих детей. По слухам, Ян не просто изменил жене, а закрутил роман с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

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Алсу на прошлой неделе ездила в Амстердам и публиковала снимки с незнакомым мужчиной. Правда, подписчики предполагают, что это все-таки может быть муж звезды. Так или иначе, Алсу провоцирует разговоры о разрыве с супругом. На снимке видна только борода ее избранника, который обнимает певицу.

Кроме того, в день рождения Алсу поблагодарила свою семью, но не выделила отдельно супруга. Никаких фото и видео с мужем с мероприятия не было. Теперь артистка решила поздравить всех мусульман с их религиозным праздником. Она пожелала всем «семейного тепла и уюта», дав понять аудитории, что ей этого сейчас не хватает.