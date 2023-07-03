Актер Дмитрий Назаров ответил на слухи о своем алкоголизме

Несколько медийных личностей заявляли, что 65-летний актер Дмитрий Назаров злоупотребляет спиртными напитками. Он отреагировал на их высказывания в эфире Radio Van.

По словам Назарова, он не пьет больше 13 лет. В тяжелые времена он и его жена Ольга Васильева утешают себя работой: создают что-то новое, в частности спектакли.