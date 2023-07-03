Одна деталь во внешности Лопес на новых фото смутила фанатов

«Что у нее с руками?», «Для человека, который столько времени посвящает тренировкам, ее руки выглядят слишком дряблыми», «Ничего себе, ее руки вовсе не подтянутые и упругие», «Мои руки выглядят лучше, хотя спортом каждый день не занимаюсь», «Нужно работать с большими весами», — высказывались они.