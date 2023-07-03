Прилучный опубликовал фото поцелуя с женой

«И это очень заметно! Женщина наполняет мужчину энергией и ресурсом», «Павел помолодел и в то же время стал солиднее и брутальнее рядом с Зепюр. Берегите друг друга», «Прекрасная пара», «Самые лучшие! Счастья вам», «Вы дополняете друг друга, пусть это состояние счастья и взаимопонимания сохранится на долгие годы», — написали поклонники в комментариях.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, а затем начали встречаться. Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении летом 2022 года. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила сына Макаэля. Для Павла Прилучного этот ребенок стал третьим: у актера есть 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.