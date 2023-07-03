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Карл III выселил близкую подругу Елизаветы II из коттеджа в Виндзоре

Король Великобритании Карл III заставил любимую ассистентку Елизаветы II уехать из ее дома в поместье Виндзор, где она жила на протяжении многих лет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на книгу биографа королевской семьи Валентина Лоу.

Карл III выселил близкую подругу Елизаветы II из коттеджа в Виндзоре
© Газета.ру

По словам биографа, бывшая личная помощница и близкая подруга Елизаветы II Анджела Келли рассчитывала, что ей будет позволено жить в коттедже в Виндзорском Хоум-парке после смерти королевы. Однако по указанию Карла III, 65-летней женщине пришлось покинуть резиденцию.

Анджела Келли впервые начала работать на королеву в 1994 году в качестве ее костюмера — она отвечала за одежду, украшения и знаки отличия монарха. Однако со временем ее обязанности расширились.

«В последние годы у королевы не было никого, кроме ее ближайших родственников, кто был бы ей ближе, чем Анджела Келли. Официально она была личным помощником, советником и куратором королевы… но она также была ее доверенным лицом, ее другом и человеком, который заботился о ней больше, чем кто-либо другой. Как говорила Келли друзьям, она фактически была сиделкой королевы», — написал Лоу.

Писатель добавил, что пока Елизавета II была жива, у Анджелы Келли была комната на том же этаже, что и личные апартаменты королевы. Лоу отметил, что ценным сотрудникам, работающим на королевскую семью, обычно дарят дома для проживания в поместье, которые называют «домами благодати и милости». Однако через несколько дней после смерти Елизаветы II стало ясно, что Келли, несмотря на ее верность ее Королевскому Высочеству, не получит эту привилегию.

«Последовали переговоры, в ходе которых было предложено, чтобы король купил ей дом недалеко от Шеффилда, [Англия], чтобы она могла быть рядом со своими внуками. У меня сложилось впечатление, что король просто не хотел жить с ней по соседству», — уточнил Лоу.

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