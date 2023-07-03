Карл III выселил близкую подругу Елизаветы II из коттеджа в Виндзоре

Король Великобритании Карл III заставил любимую ассистентку Елизаветы II уехать из ее дома в поместье Виндзор, где она жила на протяжении многих лет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на книгу биографа королевской семьи Валентина Лоу.

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По словам биографа, бывшая личная помощница и близкая подруга Елизаветы II Анджела Келли рассчитывала, что ей будет позволено жить в коттедже в Виндзорском Хоум-парке после смерти королевы. Однако по указанию Карла III, 65-летней женщине пришлось покинуть резиденцию.

Анджела Келли впервые начала работать на королеву в 1994 году в качестве ее костюмера — она отвечала за одежду, украшения и знаки отличия монарха. Однако со временем ее обязанности расширились.

«В последние годы у королевы не было никого, кроме ее ближайших родственников, кто был бы ей ближе, чем Анджела Келли. Официально она была личным помощником, советником и куратором королевы… но она также была ее доверенным лицом, ее другом и человеком, который заботился о ней больше, чем кто-либо другой. Как говорила Келли друзьям, она фактически была сиделкой королевы», — написал Лоу.

Писатель добавил, что пока Елизавета II была жива, у Анджелы Келли была комната на том же этаже, что и личные апартаменты королевы. Лоу отметил, что ценным сотрудникам, работающим на королевскую семью, обычно дарят дома для проживания в поместье, которые называют «домами благодати и милости». Однако через несколько дней после смерти Елизаветы II стало ясно, что Келли, несмотря на ее верность ее Королевскому Высочеству, не получит эту привилегию.