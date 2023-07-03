Бледанс посоветовала Борисовой наладить отношения с бывшим мужем

Актриса Эвелина Бледанс дала интервью YouTube-шоу «Жить» и высказалась о ситуации Даны Борисовой, связанной с ее бывшим фактическим мужем Максимом Аксеновым . У экс-возлюбленных есть общая дочь Полина, но мужчина отказывается платить алименты на девочку. Борисова не раз подчеркивала, что пыталась наладить связь с Аксеновым, однако тот живет с мамой и подвержен ее влиянию. Мать мужчины выступает против Борисовой.

«Я бы выступила за то, чтобы как-то общаться. У него нет девушки, у тебя нет парня. Пригласи его с мамой в ресторан. Полина тоже может присутствовать», — посоветовала Эвелина Бледанс бывшей ведущей «Армейского магазина» в интервью.

В июне Дана Борисова заявила, что Максим Аксенов должен больше 300 тысяч рублей по алиментам. В ноябре 2022 года телеведущая выиграла суд у бывшего возлюбленного, однако тот так и не заплатил алименты. В марте 2023 года Борисова заявляла, что Аксенов перестал участвовать в жизни 15-летней Полины. Он не поздравляет девочку с праздниками и не дарит ей подарки.