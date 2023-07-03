Самойлова: «Сейчас будет разрыв мамских сердечек»

Сегодня Оксана Самойлова постит поистине шокирующий контент — и прежде всего для инстамам. Блогер и бизнесвумен уверена, что всех их после просмотра новых сторис ждет разрыв сердечек, а ее саму — поток проклятий. Дело в том, что Оксана разрешила своим дочерям сделать то, что они давно хотели. «Я обещала год назад детям, если они хорошо окончат школу, то сделаем. Сливаться дальше нет возможности — они мне каждый день напоминают», — призналась жена Джигана и в следующих сторис показала 8-летнюю дочь Лею с пирсингом — серьгой-кольцом в носу.