Невестку Валерии обвинили в излишней худобе

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на критику ее внешнего вида.

Шульгина опубликовала сообщение с обвинениями в излишней худобе. Пользовательница сети назвала девушку «костлявой», заявив, что блогерша «портит себя». По ее мнению, у звезды уже нездоровая худоба. Шульгина отметила, что получает множество таких комментариев.

Шульгина призналась, что уже давно не стремится к стройности. Она занимается спортом и питается по советам своего нутрициолога.

«Работаю над мышечной массой, здоровьем, силами! Хватит, пожалуйста, писать такое», — попросила невестка артистки.

В июне Шульгина ответила на обвинения, что якобы не участвует в воспитании дочери Селин. Пользователь сети заявил, что девушка практически не проводит время с дочерью, так как не публикует снимки с ней. Комментатор отметил, что блогерша родила будто «по залету и отдала бабушкам». По его мнению, о себе «так много не думают», когда появляются дети.

Шульгина заявила, что не обязана посвящать каждую публикацию дочери. По словам блогерши, если она не выставляет снимки с малышкой, то это не значит, что она не проводит с ней время. Невестка певицы попросила прекратить писать подобную «чушь».