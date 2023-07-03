Боня раскрыла сумму, которую потратила на пластику

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала, что скоро у нее состоится пластическая операция. В социальных сетях звезда раскрыла сумму, которую она на грядущую процедуру.

Так, телеведущая показала подписчикам чек на сумму $171 тыс. По словам Бони, в сумму не входит проживание и анестезия, поэтому всего она потратила $215 тыс.

Известно, что знаменитость планирует сделать операцию 25 августа в Лос-Анджелесе у хирурга модели Беллы Хадид. Боня хочет "лисьи глазки", как у многих знаменитостей в Голливуде.

Телеведущая призналась, что испытывает волнение перед предстоящей операцией.