Маякин ответил на слухи о романе с Муцениеце

Актер Роман Маякин прокомментировал в интервью с изданием «СтарХит» слухи о романе с Агатой Муцениеце.

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Маякин опроверг, что у него была любовная связь с Муцениеце. По его словам, слухи пошли после того, как они вместе посетили премьеру фильма.

«Такой же «роман» у меня произошел и с Полиной Максимовой, когда мы снимались вместе. Особо много не надо. Меня это забавляет, ну окей», — поделился актер.

Агата Муцениеце и Роман Маякин вместе приняли участие в сериале «Плакса». Они сыграли родителей главной героини Маши. Проект рассказывает о девочке, которая вместе с родителями переезжает из Рублевки в провинциальный город. Причиной переезда стало то, что бизнес отца героини прогорел. В картине Маша пытается смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками.

Маякин пошутил, что Муцениеце буллила всех на съемках «Плаксы».

«Никто даже из вагончиков не выходит, все боятся, когда Агата на площадке. Шучу, разумеется», — отметил актер.

Маякин находится в дружеских отношениях с Муцениеце. Он уточнил, что ему комфортно и легко работать с артисткой.