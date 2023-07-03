Звезды «Игры престолов» во второй раз стали родителями

На свет появилась девочка.

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Актриса Роуз Лесли родила своему коллеге, напарнику по сериалу «Игра престолов» и одновременно мужу Киту Харингтону дочку.

Два года назад у пары на свет появился мальчик, так что, теперь звезды культового проекта стали дважды родителями.

При этом, как и с первенцем, супруги не раскрывают подробностей и даже имени малышки.

«Они рады приветствовать пополнение в своей семье и оба безумно счастливы», - рассказали инсайдеры со ссылкой на родственников знаменитостей.

Интересно, что «Игра престолов» не только прославила Кита и Роуз, но и познакомила их на съемочной площадке.

По сценарию между их героями был страстный роман, которые, в конце концов, вынуждены были расстаться.