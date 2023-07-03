Звезды «Игры престолов» во второй раз стали родителями

Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями
На свет появилась девочка.
Актриса Роуз Лесли родила своему коллеге, напарнику по сериалу «Игра престолов» и одновременно мужу Киту Харингтону дочку.
Два года назад у пары на свет появился мальчик, так что, теперь звезды культового проекта стали дважды родителями.
При этом, как и с первенцем, супруги не раскрывают подробностей и даже имени малышки.
«Они рады приветствовать пополнение в своей семье и оба безумно счастливы», - рассказали инсайдеры со ссылкой на родственников знаменитостей.
Интересно, что «Игра престолов» не только прославила Кита и Роуз, но и познакомила их на съемочной площадке.
По сценарию между их героями был страстный роман, которые, в конце концов, вынуждены были расстаться.
А вот сами артисты свой жизненный сценарий написали с хеппи-эндом, сыграв свадьбу почти за год до окончания сериала.