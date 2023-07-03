Филипп Киркоров и его полмиллиарда: откуда деньги
Филипп Киркоров вложился в грандиозную стройку: в поселке Новосаратовка под Петербургом возведут шикарный торговый центр «Звезда» (название выбрал Филипп). На реализацию проекта заложено 1,7 миллиарда рублей. И по некоторым данным, инвестиционная доля Киркорова там - 30%. То есть свыше 500 миллионов! На вопрос о том, откуда такие деньги, сам артист отвечать постеснялся. Только заметил, что «за 30 лет карьеры мог и накопить». И объяснил свой неожиданный крен в сторону строительного бизнеса так: «Сейчас то время, когда нужно вкладывать не в шмотки, не в бриллианты, не в дорогие тачки, а в проекты для людей».
Кстати, от шмоток Примадонн, как он сам себя теперь называет, уже начал избавляться. Филипп завел аккаунт на одной из торговых онлайн-платформ и объявил о глобальной распродаже своих нарядов. Общая стоимость брендовых вещей и обуви из гардероба Киркорова составляет свыше 15 миллионов рублей. Сумма приличная, но недостаточная, чтобы компенсировать отданные на строительство ТЦ накопления. Да и мог ли артист вообще накопить столько, сколько в итоге вложил в «Звезду»?
"Филипп очень востребованный и высокооплачиваемый артист, - напомнил нам звездный промоутер Сергей Лавров. - За один кассовый концерт он получает примерно 5 миллионов рублей, а за корпоратив - 10-15. При желании он может легко накопить очень крупную сумму. Но я не думаю, что он копил-копил и потом вложил в строительную компанию... Ему эти деньги, скорее всего, кто-то дал. Кто-то из крупных инвесторов проекта. Или, может, не деньги, а долю в компании. За что дал? За то, что Филипп будет лицом этого проекта, он создаст ему оглушительную рекламу".