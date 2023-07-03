Филипп Киркоров и его полмиллиарда: откуда деньги

Филипп Киркоров вложился в грандиозную стройку: в поселке Новосаратовка под Петербургом возведут шикарный торговый центр «Звезда» (название выбрал Филипп). На реализацию проекта заложено 1,7 миллиарда рублей. И по некоторым данным, инвестиционная доля Киркорова там - 30%. То есть свыше 500 миллионов! На вопрос о том, откуда такие деньги, сам артист отвечать постеснялся. Только заметил, что «за 30 лет карьеры мог и накопить». И объяснил свой неожиданный крен в сторону строительного бизнеса так: «Сейчас то время, когда нужно вкладывать не в шмотки, не в бриллианты, не в дорогие тачки, а в проекты для людей».

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Кстати, от шмоток Примадонн, как он сам себя теперь называет, уже начал избавляться. Филипп завел аккаунт на одной из торговых онлайн-платформ и объявил о глобальной распродаже своих нарядов. Общая стоимость брендовых вещей и обуви из гардероба Киркорова составляет свыше 15 миллионов рублей. Сумма приличная, но недостаточная, чтобы компенсировать отданные на строительство ТЦ накопления. Да и мог ли артист вообще накопить столько, сколько в итоге вложил в «Звезду»?