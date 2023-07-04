Денис Кукояка раскрыл пол будущего ребенка

Блогер и музыкант Денис Кукояка сообщил в видеоблоге во «ВКонтакте», что у него родится сын.

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Кукояка и его жена Елена устроили гендер-пати за городом. Они позвали друзей и родственников на мероприятие. Во время вечеринки блогер вместе с супругой и дочерью нажали на кнопку, которая активировала салют и дым в цвет пола ребенка — синий. Пара хочет назвать мальчика Андреем.

В июне Елена Кукояка сообщила, что ждет малыша. Девушка рассказала, что она и муж пытались зачать ребенка с марта 2023 года. В апреле ей удалось забеременеть. Для пары малыш станет вторым. У них также есть дочь Василиса, которая родилась в июле 2017 года. Девочка призналась, что давно мечтала о брате или сестре.

Кукояки поженились в 2014 году. В свой день рождения блогер включил на телевизоре французскую музыку и поставил на фон Эйфелеву башню, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. В феврале 2023 музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж.