МакSим собирается вернуться на сцену после отмены тура
Певица МакSим собирается вернуться на сцену в октябре после отмены весеннего тура. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка призналась поклонникам, что приводит свой организм в порядок и работает над физическим и психологическим состоянием.
По ее словам, после болезни ее организм перестал выдерживать сильные нагрузки.
«Думаю, концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов, сейчас работаем над этим вопросом», — написала она.
Ранее стало известно, что МакSим задолжала налоговой службе более 1 млн рублей после отмены тура из-за проблем со здоровьем.
В марте МакSим во время своего концерта в Сочи бросила микрофон со сцены и прекратила выступление. Ее директор заявил, что артистке понадобилась врачебная помощь. Сообщалось, что, исполняя песни, певица хрипела, не дотягивала ноты, выглядела рассеянной и уставшей. После инцидента звезда извинилась перед поклонниками.