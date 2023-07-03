МакSим собирается вернуться на сцену после отмены тура

Певица МакSим собирается вернуться на сцену в октябре после отмены весеннего тура. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась поклонникам, что приводит свой организм в порядок и работает над физическим и психологическим состоянием.

По ее словам, после болезни ее организм перестал выдерживать сильные нагрузки.

«Думаю, концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов, сейчас работаем над этим вопросом», — написала она.

Ранее стало известно, что МакSим задолжала налоговой службе более 1 млн рублей после отмены тура из-за проблем со здоровьем.