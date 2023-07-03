Сальма Хайек раскрыла необычный способ борьбы со стрессом

Сальме Хайек сейчас 56 лет, но она находится в отличной форме. Фигура актрисы совсем не изменилась за последние 30 лет. В своих социальных сетях она рассказала, что помогает ей выглядеть так хорошо и бороться со стрессом.

© Чемпионат.com

Сальма рассказала, что в последние годы она живёт в постоянном стрессе. При таком режиме у неё не остаётся времени на спорт. Актрисе приходится успевать делать несколько дел одновременно, поэтому она нуждается в качественном отдыхе. В этом ей помогает сауна.

По словам Хайек, процедура успокаивает, помогает замедлиться и снять стресс. Посещение финской бани укрепляет иммунную систему, стимулирует обмен веществ и кровообращение.

Регулярный спорт Хайек не практикует, но при этом максимально интегрирует физическую активность в повседневную жизнь. Чаще всего это ускоренная ходьба или несколько простых упражнений во время чистки зубов.