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Актриса Александра Даддарио появилась на показе Dior с матерью

Звезда сериала «Белый лотос» Александра Даддарио оказалась в числе гостей, занявших первые ряды на модном показе дома Dior в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщает WWD.

Актриса Александра Даддарио появилась на показе Dior с матерью
© Газета.Ru

Актриса выбрала для мероприятия бежевую миди-юбку в складку и жакет с короткими рукавами в тон. Она призналась WWD, что ей нравится одежда, которую для дома создает его креативный директор Мария Грация Кьюри.

Говоря о своем комплекте авторства Кьюри, Александра Даддарио сказала:

«Тебе всегда хочется этого сочетания сексуальности, изысканности, хорошего вкуса, классики, да еще и ощущать, что ты в этом — лучшая версия себя. Тут не просто мечта стала реальностью. Это мечта с подросткового возраста».

Звезда «Белого лотоса» пригласила с собой на показ свою мать.

«Она в Париже впервые за 50 лет», — объяснила актриса.

Помимо Александры Даддарио, на показе Dior появились актрисы Натали Портман, Леа Сейду, Розамунд Пайк, Джемма Артертон.

Новая коллекция haute couture французского модного дома была вдохновлена образами древнегреческих богинь.

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