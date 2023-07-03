Актриса Александра Даддарио появилась на показе Dior с матерью
Звезда сериала «Белый лотос» Александра Даддарио оказалась в числе гостей, занявших первые ряды на модном показе дома Dior в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщает WWD.
Актриса выбрала для мероприятия бежевую миди-юбку в складку и жакет с короткими рукавами в тон. Она призналась WWD, что ей нравится одежда, которую для дома создает его креативный директор Мария Грация Кьюри.
Говоря о своем комплекте авторства Кьюри, Александра Даддарио сказала:
«Тебе всегда хочется этого сочетания сексуальности, изысканности, хорошего вкуса, классики, да еще и ощущать, что ты в этом — лучшая версия себя. Тут не просто мечта стала реальностью. Это мечта с подросткового возраста».
Звезда «Белого лотоса» пригласила с собой на показ свою мать.
«Она в Париже впервые за 50 лет», — объяснила актриса.
Помимо Александры Даддарио, на показе Dior появились актрисы Натали Портман, Леа Сейду, Розамунд Пайк, Джемма Артертон.
Новая коллекция haute couture французского модного дома была вдохновлена образами древнегреческих богинь.