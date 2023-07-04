Экс-солистки SEREBRO опубликовали совместное фото без макияжа

Бывшие солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина и Катя Кищук опубликовали редкое совместное фото. Снимками они поделились в социальных сетях.

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Певицы Ольга Серябкина и Катя Кищук опубликовали редкое совместное фото. Перед камерой они позировали без макияжа и фильтров.

«3 года почти каждый день на телефоне. И наконец можно обняться. Настоящая женская дружба есть. И мы этому подтверждение», — написала Серябкина в личном блоге.

Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».