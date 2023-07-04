Самойлова рассказала, что дочь не хочет идти в англоязычную школу

Модель и блогерша Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее шестилетняя дочь Майя не хочет идти в англоязычную школу.

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Самойлова опубликовала ролик, в котором дочь высказывает свое недовольство из-за того, что уроки в школе будут полностью проходить на английском языке. Модель считает, что обучение на иностранном языке — это прекрасно, но Майя с ней не согласна.

«Это ужасно. Мам, знаешь что? В английских школах даже математики не будет! Там ничего не будет», — возмутилась дочь звезды.

Самойлова уверила, что у дочери будут все необходимые дисциплины. Блогерша пошутила, что вместо учебы Майя может выйти замуж за жениха, который копает картошку. Девочка согласилась сыграть свадьбу с «картошечником».

«Я его через какое-то время брошу. Если надоест — брошу, если не надоест — не брошу», — отметила девочка.

Самойлова спросила у дочери, что будет, если она полюбит «картошечника». Майя ответила, что такого не случится.