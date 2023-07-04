Актриса Эмбер Херд впервые появилась в соцсетях после судов с бывшим мужем Джонни Деппом
Актриса Эмбер Херд проиграла Джонни Деппу иск о домашнем насилии и долго не выходила на связь с поклонниками в социальных сетях. Однако недавно она опубликовала пост о фестивале в Таормине, где представляла свой новый фильм "В огне".
На фестивале Эмбер Херд приветствовали бурно: зрители аплодировали стоя. Она привлекла примерно такое же внимание, как Джонни Депп в Каннах.
В публикации в личном блоге актриса поблагодарила кинофестиваль за прием, сообщив, что прекрасно провела выходные. На фото, которое выложила Херд, ее встречает из машины большая толпа.
Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации, но он отдаст все деньги на благотворительность
Рамблер: главные новости