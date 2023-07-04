Пластический хирург объяснил резкое похудение Киркорова

Пластический хирург Тигран Алексанян объяснил причину резкого похудения Филиппа Киркорова. Его слова цитирует «Пятый канал».
По словам Алексаняна, такой внешний вид певца — последствие пластических операций, а также период восстановления после хирургических вмешательств. Хирург считает, что Киркорову в ходе пластики убрали слишком много жира.
«Там же убрали шесть-семь литров жира. Как минимум, на шесть-семь килограммов жира он похудел. Потом должны эти ткани восстановиться. Есть такой период. У всех это по-разному происходит. У него это так», — отметил Алексанян.
По словам врача, оперировавший Киркорова хирург не может отвечать за все последствия пластики. Огромное значение имеет образ жизни артиста и его рацион питания.
«Он человек экстравагантный. Мы не знаем, что он ест и пьет. Только хирург не может отвечать за весь результат: если хирург сделал работу, а пациент не выполняет рекомендации. Хирург же не может пойти, поймать и накормить его или по попе надавать», — заявил Алексанян.