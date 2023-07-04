Пластический хирург объяснил резкое похудение Киркорова

«Он человек экстравагантный. Мы не знаем, что он ест и пьет. Только хирург не может отвечать за весь результат: если хирург сделал работу, а пациент не выполняет рекомендации. Хирург же не может пойти, поймать и накормить его или по попе надавать», — заявил Алексанян.