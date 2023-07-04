Рэпер Дрейк покрасил ногти на руках в розовый цвет

36-летний Дрейк покрасил ногти на руках в розовый цвет и продемонстрировал результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

«Для меня это дикость», «Теперь нам придется бороться с мужчинами за гель-лаки и блестки», «Сделайте мужчин мужчинами», — недоумевали интернет-пользователи.

В прошлом месяце капитана саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высмеяли за накрашенные ногти на ногах. Однако спортсмен сделал педикюр неспроста — он использовал не декоративный лак, а специальное лечебное покрытие для восстановления ногтевой пластины после ушибов и профилактики грибковых заболеваний.