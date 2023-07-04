Беременная Кардашьян снялась в миниатюрном купальнике

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни, которая в середине июня объявила о четвертой беременности, поделилась с подписчиками личного блога новыми фотографиями в купальнике.

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Звезда реалити-шоу The Kardashians показала поклонникам, как проводит время со своей подругой, американской певицей и актрисой Эддисон Рэй. На одном из снимков 44-летняя Кортни Кардашьян позирует у бассейна в миниатюрном розовом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов-стрингов с заниженной талией, а 22-летняя Эдисон Рей стоит рядом в точно таком же бикини и гладит округлившийся живот подруги.

17 июня Кортни Кардашьян рассекретила беременность от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, за которым она замужем с весны 2022 года. Кортни сообщила мужу о том, что ждет ребенка, весьма необычным способом: звезда пришла на выступление группы Blink-182 в Лос-Анджелесе с огромным плакатом с надписью: «Трэвис, я беременна!» Увидев жену, Трэвис Баркер спрыгнул со сцены к Кортни и расцеловал ее.