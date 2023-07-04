Боня сообщила о расставании с возлюбленным

20 июня Боня опубликовала фото в объятьях мужчины, чье лицо скрыла. Она намекнула, что незнакомец — ее возлюбленный. По словам звезды, партнер прилетел к ней в Москву в виде сюрприза, чтобы провести несколько часов вместе.

Виктория Боня перестала показывать своих возлюбленных после расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом. Телеведущая и предприниматель начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. В их браке родилась дочь Анджелина Летиция. Боня рассказывала, что причиной разрыва стали несовпадения взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы звезда сидела дома и воспитывала детей, но та желала развивать свой бизнес и ходить на светские мероприятия. Блогерша сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным. Боня живет в Монако с дочерью.