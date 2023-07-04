Милохина и Гаврилину заподозрили в воссоединении

О личной жизни блогеров Юлии Гаврилиной и Дани Милохина известно немногое. Так, в начале 2020 года появилась информация, что звезды стали встречаться. Однако спустя год они решили расстаться.

И вот уже несколько месяцев поклонники блогеров гадают, вместе ли они сейчас или нет. Юля и Даня делятся в личных аккаунтах фотографиями и видео, сделанными в похожих локациях. А сегодня Милохин и Гаврилина выложили фотографию своего завтрака.