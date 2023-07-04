Милохина и Гаврилину заподозрили в воссоединении

Даню Милохина и Юлю Гаврилину заподозрили в воссоединении
Знаменитости вместе отдыхают за границей.
О личной жизни блогеров Юлии Гаврилиной и Дани Милохина известно немногое. Так, в начале 2020 года появилась информация, что звезды стали встречаться. Однако спустя год они решили расстаться.
И вот уже несколько месяцев поклонники блогеров гадают, вместе ли они сейчас или нет. Юля и Даня делятся в личных аккаунтах фотографиями и видео, сделанными в похожих локациях. А сегодня Милохин и Гаврилина выложили фотографию своего завтрака.
Womanhit
У обоих на тарелках лежит одинаковая еда — вареные яйца, кукуруза, яичница с колбасками. После этого пользователи Сети уверены, что блогеры возобновили свои отношения.
Сейчас знаменитости вместе отдыхают в Турции.