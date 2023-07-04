Звезда «Ворониных» Волкова снялась в откровенной фотосессии

«Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по-максимуму с туристов не получается — отели стоят полупустые. И хоть я и люблю (когда не надо толкаться попами по дороге на лежак), но надеюсь, отельеры сделают правильные выводы, и в следующем году не нужно будет продавать почку, чтобы вывезти семью на море. Турецкому котику высказала все претензии. Он меня поддержал, хоть и бесплатно отдыхает» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Волкова.