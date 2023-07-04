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Актер Дэниел Рэдклифф назвал пол ребёнка и рассказал об отцовстве

Актеру Дэниелу Рэдклиффу нравится быть отцом, однако он точно не смог бы растить ребенка один. Об этом он рассказал изданию ET.

Рэдклифф раскрыл пол своего ребенка: мальчик. Имя актер не назвал.

Что касается впечатлений об отцовстве, то актер называет его сумасшествием и постоянным стрессом, однако Дэниел получает удовольствие, находясь рядом с родными людьми. Он называет такую возможность привилегией:

Я уже давно хотел взять небольшой отпуск, а его может себе позволить не каждый актёр. Мне повезло, что я могу быть здесь рядом с ним.

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Актер отметил, что станет избирательнее относиться к проектам, участие в которых ему предлагают. Он хочет как можно больше быть рядом с сыном.

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