Кевин Костнер потребовал от супруги немедленно съехать

Голливудский актер Кевин Костнер потребовал от своей супруги, дизайнера Кристин Баумгартнер немедленно съехать из его особняка в Калифорнии. Пара находится в бракоразводном процессе. Об этом сообщает People со ссылкой на документы.

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По информации издания, Костнер потребовал от жены покинуть резиденцию в Санта-Барбаре не позднее 13 июля 2023 года. На данный момент Баумгартнер продолжает там оставаться с момента подачи заявления о разводе 1 мая. При этом в брачном договоре указано, что она должна была покинуть дом в течение 30 дней.

Однако дизайнер заявила, что она покинет особняк к 31 августа, если им с Костнером удастся договориться об опеке над детьми. Близкий к актеру источник сообщил изданию, что Костнер предложил супруге помощь в переезде, в том числе финансовую.