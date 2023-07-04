Мария Погребняк рассказала о своей самой лучшей инвестиции

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что инвестирует в себя.

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Погребняк рассказала, что предпочитает пускать заработанные средства в оборот, а не складывать «под подушку». Звезда считает инвестицию в себя самым лучшим вложением. Она призвала поклонниц поступать также.

«Самое лучшее инвестирование, это инвестирование в себя! В знания, в развитие! В медиа! Благодаря медиа у вас откроются новые колоссальные возможности», — поделилась модель.

Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея. Они родились в браке блогерши с футболистом Павлом Погребняком.

В июне 2023 года Погребняк рассказала, что рассталась с супругом. Причина разрыва неизвестна. Модель осталась в хорошим отношениях с бывшим возлюбленным.