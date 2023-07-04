Сати Казанова: «У меня было детство классической сельской девчонки»
Мы привыкли к тому, что часто видим роскошную жизнь звезд шоу-бизнеса. Многие из них и выросли с достатке. Однако это не про Сати Казанову, которая поделилась откровениями о детстве в селе в Кабардино-Балкарии с изданием «Страсти».
«У меня было детство классической сельской девчонки, которая доила коров и коз, стирала в тазу и готовила на всю семью», — рассказала Сати.
Самое красочное воспоминание из детства артистки — скатываться по холму в одеялах. Довольно травмоопасное занятие, однако Сати ни разу не поранилась.
«Мы с сельскими ребятами 'тырили» у мамы одеяла и вместе с ними взбирались на холм, на самую высокую точку. И оттуда скатывались «колбаской», завернувшись в одеяла. Одеяла защищали от царапин и колючек. Если повезёт, ты даже ни обо что не ударяешься… Нам это казалось дико весёлым! Потом нам, конечно, доставалось от мамы за порчу одеял…«, — вспоминает певица.
Также она отдыхала и в пионерском лагере, где по классике дети мазали друг друга пастой. А еще она поведала о своем любимом лакомстве детства — яблоках в сахаре.
Еще Сати ездила в город Нальчик к своей тете и подружилась с местными детьми.
'И там с городской детворой я каким-то образом находила общий язык, хотя по-русски почти не говорила. Местные дети запекали картошку на костре и строили шалаши, мне это казалось невероятно романтичным. Эти шалаши делали из одеял и закрепляли на деревьях. Картошку пекли рядом, обжигая пальцы… И это было так вкусно!», — рассказала Казанова.