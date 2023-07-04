Сати Казанова: «У меня было детство классической сельской девчонки»

«Мы с сельскими ребятами 'тырили» у мамы одеяла и вместе с ними взбирались на холм, на самую высокую точку. И оттуда скатывались «колбаской», завернувшись в одеяла. Одеяла защищали от царапин и колючек. Если повезёт, ты даже ни обо что не ударяешься… Нам это казалось дико весёлым! Потом нам, конечно, доставалось от мамы за порчу одеял…«, — вспоминает певица.