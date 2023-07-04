Диетолог оценила состояние Гагариной после подозрений на анорексию

Анорексия — это очень опасное заболевание, поражающее в основном молодых девушек с еще несформированной психикой, у которых нет детей. У Гагариной уже есть дети, поэтому могу сказать абсолютно точно, что она не может страдать нервной анорексией, — рассказала Тихомирова.