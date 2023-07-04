54-летняя супермодель Кристенсен показала фигуру в купальнике

Супермодель Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике с разрезом на спине. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Хелена Кристенсен позировала перед камерой в откровенном образе. Модель выбрала пестрый купальник с вырезом на спине. 54-летняя супермодель сделала макияж с красной помадой, а волосы она завязала в пучок.

Хелена Кристенсен часто демонстрирует фигуру в соцсетях, публикуя откровенные снимки. В декабре этого года супермодели исполнится 55 лет. Кристенсен до сих пор остается востребованной в мире моды. В мае 2023 года она приняла участие в показе кутюрной коллекции Caroline's Couture Каролины Шойфеле — художественного директора и сопрезидента Chopard.

В 1990-х Хелена Кристенсен встречалась с актером Норманом Ридусом. В 1999 году у них родился сын Магнус. Актер и модель были вместе на протяжении пяти лет, а затем расстались. Несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения ради сына.