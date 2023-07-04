Тома Круза засняли с бывшей девушкой на кинопремьере в Сиднее

На премьере в Сиднее перед журналистами Том Круз позировал со своей бывшей девушкой, журналисткой Рени Барг. Он дал ей комментарий о возвращении в Австралию: «Как прекрасно вернуться сюда. Какой он великолепны. Я провел здесь так много времени, что здорово вернуться вновь».

Слухи о романе актера с австралийской журналисткой появились еще в 2018-м. Однако никаких комментариев пара не давала. В начале мая 2023 года появились слухи о том, что Том Круз «заинтересован» в отношениях с колумбийской певицей Шакирой. Слухи о романе Шакиры с Томом Крузом появились в сети после того, как пару заметили вместе на гонке Гран-при Формулы-1 в Майами. По словам очевидцев, Круз и Шакира вместе наблюдали за гонками, общались и позировали фотографам. Однако пользователи сети предположили, что певица флирует с актером, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному – футболисту Жерару Пике.