Адель призвала фанатов не бросать предметы в артистов на концертах

Британская певица Адель в резкой форме раскритиковала людей, бросающих в исполнителей предметы во время концертов, и призвала своих фанатов воздержаться от подобной практики. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

© Globallookpress.com

"Вы заметили, что люди в последнее время забывают о <...> правилах этикета во время шоу? Они бросают <...> вещи на сцену. <...> Прекратите бросаться в артистов <...>!" - заявила певица во время своего концерта в Caesars Palace в американском Лас-Вегасе, где она выступала с программой "Выходные с Адель".

Издание поясняет, что причиной этого заявления стала серия случаев неэтичного поведения людей во время концертов известных исполнителей, когда фанаты бросали в артистов различные предметы, в том числе урны с прахом, кукол и мобильные телефоны. Подобным нападениям уже подвергались такие исполнители, как Пинк, Биби Рекса и Леди Гага.