Ида Галич рассказала о необычном случае на конкурсе красоты

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, как пришла на конкурс красоты «Мисс университета» в своей короне. О необычном случае она вспомнила в выпуске шоу «1-11», доступном во «ВКонтакте».

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Галич рассказала об участии в конкурсе красоты во время учебы в университете. Правила подобных мероприятий предполагают, что победительнице вручат корону.

«Я пришла на конкурс красоты уже в своей короне. У меня была прическа с диадемой. И все такие: "Она что, ломает правила?"», — пошутила блогерша.

Гостья выпуска, звезда Comedy Woman юмористка Надежда Сысоева, рассказала, что во время университетского конкурса красоты заболела ветрянкой.

Ранее Галич рассказала, какое качество в мужчинах считает главным. По словам блогерши, избранник должен иметь дело жизни, которое вдохновляло бы его.