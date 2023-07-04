Сестра Бузовой хочет открыть второй бизнес в Турции

Блогерша Анна Бузова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет открыть второй бизнес в Турции.

© Газета.Ru

Бузова хочет заняться бизнесом в городе Алания.

«Идей много, надежные партнеры и друзья есть, осталось решиться и попробовать», — поделилась блогерша.

Бузова сотрудничает по субподряду с фабрикой по производству обуви и одежды в Стамбуле. Она выпускает собственный бренд женской одежды Buna.

Бузова также развивает свой блог. Она запустила проект «Доброе утро». В его программу входят мотивационные ролики, видео с упражнениями для йоги, медитации, аффирмации и уроки самомассажа лица.

В январе Анна Бузова призналась, что не планирует переезжать в Турцию. Она и ее муж Константин Штрыкин не рассматривают переезд на ПМЖ в Турцию, несмотря на наличие квартиры. Она объяснила, что там собирается «отдыхать и перезагружаться». У блогерши есть недвижимость в Алании, в районе Каргыджак.