Звезда уже несколько дней отдыхает в Турции и регулярно делится снимками с пляжа. 40-летняя Ксения Бородина показала фигуру в купальнике после похудения. Телеведущая позировала в черном бикини. Ксения Бородина была без макияжа и укладки. Ксения Бородина уже пол месяца не ест сладкое и мучное, соблюдая ограничения ради похудения. Строгая диета дала свой результат.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.