Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что позитивно относится к обнаженным фотосессиям.

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Волочкова считает, что если человеку «есть что показать», то это даже хорошо. Более того, по мнению звезды, если женщине есть что обнажать, то стоит это сделать. Она отметила, что классические художники всегда рисовали картины с голыми женщинами.

Волочкова добавила, что никого не осуждает за откровенные снимки. Она привела в пример фотосессии британской модели Кейт Мосс, которая не раз позировала обнаженной.

«Девчонки, давайте, жгите, потому что женская грудь — это красиво!» — заявила балерина.

Волочкова также объявила, что в ближайшее время у нее пройдет фотосессия, где она предстанет голой.

«У меня сейчас грядет фотосессия. Вы вообще там все с ума сойдете. С Леной Галицыной у меня будет обнаженная фотосессия в стиле ню. Так мне точно есть, что показывать», — рассказала артистка.