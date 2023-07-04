Блогер Амиран Сардаров показал свой пентахус в Москве

Популярный российский блогер Амиран Сардаров заявил, что приобрел пентхаус в Москве, в котором не стал жить, а решил сдавать в аренду. Жилье он показал в ролике, опубликованном на YouTube.

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Автор блога «Дневник хача» отметил, что приобрел жилую площадь еще перед отъездом в США. Арендатора он нашел дистанционно. Сардаров пояснил, что девушка, которой он сдал пентхаус, продолжает там жить.

«Я вам хочу показать свою первую квартиру в жизни. До этого покупал квартиру для мамы, а тут купил сам, своим трудом, именно для себя», — рассказал блогер.

Арендатор при встрече с Сардаровым сообщила, что блогер приобрел «просторную квартиру с красивым видом на город на балконе». Сардаров вместе с арендатором прогулялись по кухне, совмещенной с гостиной, спальне, гостевой комнате и гардеробной.

При этом арендатор перечислила и минусы жилья.

«Район индустриальный, поэтому я особо не гуляю тут. Еду на такси до Садового кольца, а дальше уже могу и пешком», — пояснила она.

Также девушка указала на высокую слышимость всех действий соседей в квартире.