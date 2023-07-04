Ирина Шейк поделилась фото без бюстгальтера

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным фото с модного показа бренда Alaia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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37-летняя манекенщица разместила снимок в сторис, на котором она запечатлена в прозрачном наряде оранжевого цвета. При этом знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера. Ее образ был дополнен небольшой сумкой в тон наряду.

Стилисты убрали волосы звезды назад и собрали их в низкий пучок. Визажисты, в свою очередь, сделали акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду.