Гоар Аветисян опубликовала архивное фото со своего 20-летия

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян опубликовала серию фото из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Во вторник, 4 июля, блогерша Гоар Аветисян отметила свое 30-летие. В честь дня рождения блогер опубликовала архивные фото, показав, как выглядела в 20 лет. На фотографиях она позировала в вечернем платье и с кудрявой укладкой.

Только в марте 29-летняя Гоар Аветисян перенесла пластическую операцию по уменьшению груди. Визажистка жаловалась подписчикам, что один из швов заживает очень медленно и приносит ей дискомфорт. Гоар Аветисян добавила, что продолжает ходить на осмотры и перевязки и поблагодарила подписчиков за поддержку.