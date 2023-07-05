Экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева заявила о разводе с супругом

Девушка рассказала о разводе в личном блоге. По словам Анны, они приняли решение давно, но скрывали новость от подписчиков. Для близких пары – это не новость, возлюбленные долгий период времени находились в кризисе.

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Анна призналась, что для нее развод – не трагедия и она не боится об этом рассказывать и делится своей историей, чтобы другие девушки не обожглись. Руднева подчеркнула, что ее психологическое состояние нормальное.

«Мы все. Это произошло не сегодня и не вчера, решение не спонтанное. Да, мы разводимся и больше не вместе», - написала Анна в личном блоге.

Руднева назвала причиной развода тупик, который возник в их отношениях. Супруги не знали, как жить дальше и какую стратегию выбрать. В итоге, после долгих разговоров возлюбленные приняли решение разойтись.

Поклонники поддержали Анну и предложили свою помощь. Анна ждала момента, чтобы поделиться новостью с поклонниками. Руднева постаралась прийти в себя и только после этого поделилась своим новым статусом.