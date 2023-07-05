Анна Бузова рассказала, почему они с возлюбленным не ссорятся

В личном блоге Анна провела с поклонниками рубрику «вопрос/ответ». Фолловеры поинтересовались, в чем кроется секрет столько длительных отношений. По словам Бузовой-младшей, они с возлюбленным много разговаривают и стараются слышать друг друга.

Однако ссоры между парой все же случаются. Несколько недель назад Бузова-младшая поделилась, что они с возлюбленным поругались. Девушка отметила, что раньше их ссоры проходили тяжелее, потому что они оба по-разному отходят от конфликта. Константину нужно помолчать и проанализировать, Бузова-младшая хочет выяснить все в моменте.