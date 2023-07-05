Татьяна Мусульбес высказалась про «эффект бумеранга»

О Татьяне вновь заговорили в феврале нынешнего года. Стало известно, что блогерша вступила в отношения с Романом Капаклы, который в этот момент был женат на Марине Африкантовой. Обиженная супруга раскрыла отношения мужа с девушкой.

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После скандала Татьяна и Роман продолжили отношения и сейчас наслаждаются общением с друг другом. В личном блоге Мусульбес продолжает общаться с поклонниками и отвечает на их самые каверзные вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, считает ли она, что ее настигнет «эффект бумеранга».

В ответ Татьяна вышла в эфир в слезах и рассказала, что почти всю жизнь она плачет. Мусульбес считает, что каждый человек заслуживает счастья.

«Ненависть порождает ненависть, добро порождает добро, счастье порождает счастье», - считает Татьяна.

После информации об изменах Романа с Татьяной, девушка пропала из информационного поля на месяц. Позже девушка вернулась в блог и рассказала, что у нее ничего не было с мужчиной. Однако Африкантова опубликовала интимные переписки супруга с любовницей, по которым стало понятно, что общение будущей пары зародилось давно.