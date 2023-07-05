Звезда «Детей шпионов» Дэрил Сабара стал отцом во второй раз

Актер Дэрил Сабара, известный ролью Джуни Кортеса в серии фильмов «Дети шпионов», стал отцом во второй раз. Новостью о пополнении он поделился с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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У 31-летнего актера Дэрила Сабары и его жены, 29-летней певицы Меган Трейнор, родился сын, которого они назвали Барри Брюс.

«1 июля, в седьмую годовщину нашего первого свидания, мы приветствовали Барри Брюса Трейнора. Он родился большим мальчиком — целых 8 фунтов и 7 унций», — рассказала исполнительница в социальных сетях, сопроводив пост фотографиями с новорожденным.

Она подчеркнула, что сын появился на свет с помощью кесарева сечения.

Этот ребенок стал для Дэрила Сабары и Меган Трейнор вторым. У супругов есть двухлетний сын Райли.