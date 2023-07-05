Катя Лель рассказала о даре целительства

«Обращались и артисты, но я думаю, если они захотят рассказать об этом, они сами это сделают. Просьб о помощи много, но я не могу разорваться. И если я чувствую сердцем, что хочу и должна помочь человеку, которого никогда не видела, я ему обязательно помогу», — заключила она.