Звезда Comedy Woman рассказала о жизни в деревне

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив рассказала, что в детстве жила летом у бабушки и дедушки в деревне. Этот опыт ей очень нравился. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

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Артистка отметила, что посещала многие мероприятия в деревне и могла прийти на свадьбу к незнакомым людям.

«Жила я в деревне у бабушки с дедом, у нас все было на виду. Страха не было никакого, а любопытства хоть отбавляй. Нравилось наблюдать за людьми, за ситуациями, представлять себя на их месте, играть маленькую роль в их событии», — рассказала Федункив.

На данный момент актриса вместе с супругом владеет квартирой в Москве и загородным домом, где проводит большую часть времени. По словам звезды, у них нет большого участка для выращивания фруктов и овощей, а только небольшая зеленая зона.