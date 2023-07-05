Жаловалась на безденежье: Айза достроила свой дом на Бали

Звезда пообещала скоро провести экскурсию по новому жилью.

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Бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала, что наконец-то достроила свой дом на Бали. Подробностями звезда поделилась в личном блоге в Сети.

«Совсем скоро привезут мебель, повесят занавески и я куплю всякую приятную мелочь. Скоро сделаю румтур. Можете поздравлять нас!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила она.

Айза не скрывает, что считает себя успешной женщиной. «Я построила дом. Родила сына (2 штуки). Посадила дерево (2 штуки). Что там еще мужики должны делать?» — иронизирует знаменитость.