Жаловалась на безденежье: Айза достроила свой дом на Бали
Звезда пообещала скоро провести экскурсию по новому жилью.
Бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала, что наконец-то достроила свой дом на Бали. Подробностями звезда поделилась в личном блоге в Сети.
«Совсем скоро привезут мебель, повесят занавески и я куплю всякую приятную мелочь. Скоро сделаю румтур. Можете поздравлять нас!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила она.
Айза не скрывает, что считает себя успешной женщиной. «Я построила дом. Родила сына (2 штуки). Посадила дерево (2 штуки). Что там еще мужики должны делать?» — иронизирует знаменитость.
Стоит отметить, что не так давно Ай жаловалась, что ей не хватает денег на обеспечение комфортной жизни своим сыновьям. Так, бизнесвумен пыталась добиться алиментов у бывшего мужа Гуфа.