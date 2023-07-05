В Сети уверены, Бритни Спирс сошла с ума

Американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять публику своим поведением. Многие уже привыкли к странным танцам знаменитости, однако в последнее время она стала делиться ими слишком часто.

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На одном из недавних роликов Спирс почти три минуты исполняет танец в белой короткой блузке, ярко-розовых трусах и высоких белых сапогах. «Мария Ривер Ред», — подписала свой пост исполнительница.

На другом видео Бритни оделась более закрыто — в длинное платье с глубоким декольте. Однако артистка постоянно задирала наряд и строила гримасы на камеру.

И на еще одном ролике Бритни станцевала для поклонников в короткой кофте и трусах. Во время своего домашнего выступления певица трясла головой, крутила ягодицами и трогала себя за грудь.