Трогает себя за грудь и трясет головой: в Сети уверены, Бритни Спирс сошла с ума
Американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять публику своим поведением. Многие уже привыкли к странным танцам знаменитости, однако в последнее время она стала делиться ими слишком часто.
На одном из недавних роликов Спирс почти три минуты исполняет танец в белой короткой блузке, ярко-розовых трусах и высоких белых сапогах. «Мария Ривер Ред», — подписала свой пост исполнительница.
На другом видео Бритни оделась более закрыто — в длинное платье с глубоким декольте. Однако артистка постоянно задирала наряд и строила гримасы на камеру.
И на еще одном ролике Бритни станцевала для поклонников в короткой кофте и трусах. Во время своего домашнего выступления певица трясла головой, крутила ягодицами и трогала себя за грудь.
Пользователи Сети считают, что Спирс действительно нужна помощь. По их мнению, у знаменитости есть явные проблемы с головой.